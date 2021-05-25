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25 мая 2021, 15:44 1195

В "Укрпочте" рассказали, как будут доставлять посылки в Беларусь

25 мая 2021, 15:44 1195
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Фото из открытых источников
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"Укрпочта" из-за запрета полетов в Беларусь будет доставлять почтовые отправления в направлении страны наземным автотранспортом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что "Укрпочта" также предоставит возможность "Белпочте" отправлять посылки к украинским клиентам.

По данным компании, ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тысяч посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало из Украины.

Кроме того, "Укрпочта" обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом.

"Из-за смены способа доставки возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Известно, что такова реакция Украины на задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича, который 23 мая находился на борту самолета Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен в Беларуси в список террористов. Известно, что уже ряд стран запретили полеты над Беларусью.

Украина посилка Беларусь авиаперелеты Укрпочта

 
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