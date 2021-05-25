В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине вынужденных переселенцев из-за оккупации Донбасса и Крыма

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В Украине по состоянию на 24 мая на учете находятся 1 467 720 переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 467 720 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Больше всего внутренне перемещенных лиц находятся на учете в Донецкой (513 324 человека) и Луганской областях (283 665), а также в Киеве (164 678 человек).

Кроме того, меньше всего переселенцев учтено в Тернопольской области - 2 155 человек, Буковине - 2 411 и Ровенщине - 3 041.

Напомним, 19 мая Кабинет министров внес изменения в критерии получения жилищных субсидий для украинцев. В частности, на получение субсидии смогут рассчитывать те украинцы, которые имеют на депозитах до 100 тысяч гривен.