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24 мая 2021, 16:45 77

В районе ООС пройдут антитеррористические учения

24 мая 2021, 16:45 77
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Фото: Сайт СБУ
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В Авдеевке 26-27 мая запланировано проведение антитеррористических учений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

В рамках ООС состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

"Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому СБУ призывает жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - отметили в сообщении.

Граждан попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, немедленно сообщать правоохранителям.

Напомним, недавно в Херсонской области состоялись масштабные антитеррористические учения СБУ.

ООС СБУ учения военные террорист

 
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