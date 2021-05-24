В районе ООС пройдут антитеррористические учения
В Авдеевке 26-27 мая запланировано проведение антитеррористических учений
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
В рамках ООС состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.
"Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому СБУ призывает жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - отметили в сообщении.
Граждан попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, немедленно сообщать правоохранителям.
Напомним, недавно в Херсонской области состоялись масштабные антитеррористические учения СБУ.