В районе ООС пройдут антитеррористические учения

Фото: Сайт СБУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

В рамках ООС состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

"Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому СБУ призывает жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - отметили в сообщении.

Граждан попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, немедленно сообщать правоохранителям.

Напомним, недавно в Херсонской области состоялись масштабные антитеррористические учения СБУ.