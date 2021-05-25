Сутки в ООС: боевики применили ракетный комплекс против мирных жителей

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В течение прошлых суток, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Павлополь и Пивденное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков – из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - сообщают в штабе.

Также отмечается, что накануне боевики применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс.

Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения", - говорится в сообщении.

В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом в населенном пункте Пивничне. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие РФ в развязывании агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

По состоянию на 7 часов утра, 25 мая, нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировано четыре нарушения со стороны российских оккупантов.