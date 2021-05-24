На Харьковщине разоблачили преступную группу, которая поставляла вооружение РФ

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы. По предварительным данным, ее участники незаконно поставляли крупные партии военных товаров в Россию

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие", - сообщили оперативники.

По данным СБУ, посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

В рамках начатого следователями уголовного производства, предотвращена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 тысяч.

Во время спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей.

Сейчас следователями решается вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков, которая действовала в зоне ООС.