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24 травня 2021, 21:02 72

В РНБО підтверджують, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю

24 травня 2021, 21:02 72
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Фото з відкритих джерел
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Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов

Про це Данілов сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання, - сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО наголосив, що "затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську - це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський дав доручення, щоб авіасполучення з Білоруссю буде призупинене. Президент України Володимир Зеленський після інциденту з літаком Ryanair доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення має підготувати уряд.

РНБО Білорусь терористи авіасполучення Олексій Данилов

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