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22 мая 2021, 15:39 160

"Слуги народа" назвали ключевые победы Зеленского за два года президентства

22 мая 2021, 15:39 160
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Фото из открытых источников
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Политическая партия "Слуга народа" в соцсетях рассказала о ключевых победах Владимира Зеленского за два года на посту президента Украины.

Об этом говорится на странице "слуг народа" в Фейсбуке, пишет RegioNews.

В частности, в наибольшие заслуги действующего главы государства его однопартийцы включили:

  • Запуск программы "Большое строительство". За 2020 год отстроено почти 6,5 тыс. км автодорог.
  • Рост прожиточного минимума до 2 189 грн и минимальной зарплаты до 6 000 грн.
  • Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.
  • Борьба с выводом средств в офшоры.
  • Легализация азартных игр.
  • Открытие рынка земли.
  • Введение народовластия путем референдума.
  • Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".
  • Реформа децентрализации, рекомендованная Евросоюзом как модель для преобразований в других странах.
  • НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.

Напомним, 20 мая президент провел большую пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания на посту.

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Владимир Зеленский реформа Слуга народа президент соцсети

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