"Слуги народа" назвали ключевые победы Зеленского за два года президентства
Политическая партия "Слуга народа" в соцсетях рассказала о ключевых победах Владимира Зеленского за два года на посту президента Украины.
Об этом говорится на странице "слуг народа" в Фейсбуке, пишет RegioNews.
В частности, в наибольшие заслуги действующего главы государства его однопартийцы включили:
- Запуск программы "Большое строительство". За 2020 год отстроено почти 6,5 тыс. км автодорог.
- Рост прожиточного минимума до 2 189 грн и минимальной зарплаты до 6 000 грн.
- Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.
- Борьба с выводом средств в офшоры.
- Легализация азартных игр.
- Открытие рынка земли.
- Введение народовластия путем референдума.
- Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".
- Реформа децентрализации, рекомендованная Евросоюзом как модель для преобразований в других странах.
- НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.
Напомним, 20 мая президент провел большую пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания на посту.
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