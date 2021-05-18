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18 мая 2021, 14:46 18

Парламент разрешил продажу земли на электронных аукционах

18 мая 2021, 14:46 18
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Народные депутаты приняли законопроект №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Известно, что ко второму чтению законопроекта нардепы подали 776 правок. За документ проголосовали 272 парламентария.

Документ предусматривает, что торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены из любой точки, однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.

Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников. Торговаться смогут не менее двух человек.

Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% от стартовой цены лота.

Напомним, ранее парламент принял документ №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Ранее в Кабмине заявили, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка земли.

Украина Верховная Рада рынок земли парламент рынок

 
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