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На Донбассе боевики 12 раз стреляли из запрещенного оружия, один военный ранен
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23 мая 2021, 09:59 68

На Донбассе боевики 12 раз стреляли из запрещенного оружия, один военный ранен

23 мая 2021, 09:59 68
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 22 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи Песков пророссийские боевики трижды стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, а также применяли ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В пригороде поселка Южное враг трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы велись вблизи Водяного и Причепиловки.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Марьинки - стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

Также вчера российско-оккупационные войска обстреляли из минометов 120-го калибра гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески, был поврежден частный дом. К счастью, никто не пострадал.

По состоянию на 7 часов утра, 23 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - добавили в штабе ООС.

Напомним, 22 мая на Донбассе ранили двух украинских военных, еще один получил травмы.

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