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21 мая 2021, 10:59 12

Обвиняемая по делу Шеремета рассказала об общении с Зеленским

21 мая 2021, 10:59 12
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Военная медсестра Яна Дугарь, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что действительно переписывается с президентом Владимиром Зеленским

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

"Мне поступает немало вопросов относительно пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так!!! В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла!"- сообщила она.

Фигурантка дела Шеремета отметила, что "переписка между двумя и более людьми – это нормально", и что ей "важно было донести свою историю, видение и переживания" относительно того, что происходит с ней и другими обвиняемыми по этому делу - Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

Она также попросила "отнестись с пониманием" к приватности ее общения с Зеленским и добавила, что "главный бой за правду – впереди".

Напомним, накануне, во время пресс-конференции, Зеленский заявил, что переписывается с военной медсестрой Яной Дугарь. Также он показал переписку с Дугарь одному из журналистов. Кроме этого, президент отметил, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда.

Как сообщалось, по "делу Шеремета" суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугар в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее, 30 апреля, по "делу Шеремета" Антоненко отпустили под домашний арест. Он отсидел в СИЗО 1 год и 4 месяца.

Украина Владимир Зеленский президент Дело Шеремета Яна Дугарь

 
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