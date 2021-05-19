17:36  19 мая
Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев
14:25  19 мая
Рада провалила создание ВСК по делу "вагнеровцев"
17:38  19 мая
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
19 мая 2021, 17:38 6

Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела

19 мая 2021, 17:38 6
Читайте також українською мовою
Фото: Прессцентр ООС
Читайте також
українською мовою

В среду, 19 мая, боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинские защитники контролируют ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

В то же время украинская сторона СЦКК зафиксировала очередные грубые нарушения со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 18 мая, Миссия продолжает фиксировать факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ на временно оккупированных территориях", - отметили на передовой.

Там также отметили, что патрули систематически терпят препятствия вследствие глушения сигнала во время заранее анонсированных запланированных полетов. Недавно миссия зафиксировала более 10 таких случаев.

Кроме этого, отмечается, что оккупанты продолжают дооборудовать и расширять имеющиеся оборонительные позиции в сторону линии разграничения.

"Сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 мая, в зоне ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины".

ООС Украина война обстрел оккупанты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua