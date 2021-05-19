Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела

Фото: Прессцентр ООС

В среду, 19 мая, боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что украинские защитники контролируют ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

В то же время украинская сторона СЦКК зафиксировала очередные грубые нарушения со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 18 мая, Миссия продолжает фиксировать факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ на временно оккупированных территориях", - отметили на передовой.

Там также отметили, что патрули систематически терпят препятствия вследствие глушения сигнала во время заранее анонсированных запланированных полетов. Недавно миссия зафиксировала более 10 таких случаев.

Кроме этого, отмечается, что оккупанты продолжают дооборудовать и расширять имеющиеся оборонительные позиции в сторону линии разграничения.

"Сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 мая, в зоне ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины".