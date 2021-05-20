На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, возле Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов.
По состоянию на 7 часов утра, 20 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - говорится в сообщении штаба.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, 19 мая боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины".
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