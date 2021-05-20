Вопрос Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум - Зеленский

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Ситуация на Донбассе может стать одним из самых главных вопросов, которые могут вынести на общегосударственный референдум

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю второй годовщины его президентства, передает RegioNews.

"Относительно государственного референдума, я считаю, что самым главным вопросом должна быть ситуация на Донбассе. Уверен, что спустя некоторое время мы предоставим на рассуждение общества референдум с такой тематикой", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, к референдумам он относился бы очень осторожно.

Формат референдума будет инициирован народом Украины. Я буду там технически делать свою работу. Относительно изменений в Конституцию, то это уже инициатива президента Украины, может быть. Такие вопросы есть", - добавил президент.

Ранее сообщалось, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова рассказала, сколько жителей Донбасса имеют российские паспорта. Оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта.