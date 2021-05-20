Зеленский о конфликте на Донбассе: на 99% все зависит от России

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Сейчас ситуация с конфликтом на Донбассе почти полностью зависит от Российской Федерации, а сам президент Зеленский "цепляется изо всех сил" за 1%, чтобы не допустить замораживания конфликта

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференция по случаю второй годовщины его президентства, передает RegioNews.

По мнению президента, ситуация с Донбассом является одним из самых сложных кейсов в мировой политике.

"У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что вы белые, были без половины фигур. Без многих вещей, которые бы мне очень помогли. Действительно, 99% зависит от России. Я не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот. Но вопрос о заморозке конфликта - это тот 1%, о котором я говорю откровенно, за который зацепился я… Мы цепляемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт", - отметил Зеленский.

По словам президента, проще было бы заморозить этот конфликт.

В этом нет "измены", все будет нормально политически… Ну не вышло, еще придет время. Многие страны так живут. Я не боюсь вопросов, не боюсь горячих голов… Я точно понимаю, что делаю, куда иду и для чего", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе может стать одним из самых главных вопросов, которые могут вынести на общегосударственный референдум.