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20 мая 2021, 17:52 43

Суд перенес заседание по делу об увольнении Тупицкого

20 мая 2021, 17:52 43
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Фото из открытых источников
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда перенес рассмотрение жалобы Александра Тупицкого на указ президента Владимира Зеленского о его увольнении с должности председателя Конституционного Суда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В суде отметили, что заседание перенесли на 17 июня.

"Рассмотрение дела состоялось. Высший административный суд объявил перерыв до 14 часов 17 июня", - проинформировали в суде.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ еще указом Януковича.

13 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение иска Александра Тупицкого об обжаловании указа президента.

суд Украина ВСУ КСУ Александр Тупицкий

 
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