Суд перенес заседание по делу об увольнении Тупицкого
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда перенес рассмотрение жалобы Александра Тупицкого на указ президента Владимира Зеленского о его увольнении с должности председателя Конституционного Суда
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
В суде отметили, что заседание перенесли на 17 июня.
"Рассмотрение дела состоялось. Высший административный суд объявил перерыв до 14 часов 17 июня", - проинформировали в суде.
Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ еще указом Януковича.
13 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение иска Александра Тупицкого об обжаловании указа президента.
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