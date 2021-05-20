Суд переніс засідання у справі щодо звільнення Тупицького
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс розгляд скарги Олександра Тупицького на указ президента Володимира Зеленського про його звільнення з посади голови Конституційного Суду
Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
У суді зазначили, що засідання перенесли на 17 червня.
"Розгляд справи відбувся. Вищий адміністративний суд оголосив перерву до 14-ї години 17 червня", - поінформували в суді.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ ще указом Януковича.
13 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента.
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