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20 травня 2021, 17:52 28

Суд переніс засідання у справі щодо звільнення Тупицького

20 травня 2021, 17:52 28
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Фото з відкритих джерел
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс розгляд скарги Олександра Тупицького на указ президента Володимира Зеленського про його звільнення з посади голови Конституційного Суду

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

У суді зазначили, що засідання перенесли на 17 червня.

"Розгляд справи відбувся. Вищий адміністративний суд оголосив перерву до 14-ї години 17 червня", - поінформували в суді.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ ще указом Януковича.

13 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента.

суд Україна ЗСУ КСУ Олександр Тупицький

 
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