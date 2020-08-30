Премьер обещает украинцам средние зарплаты на уровне 15 тысяч гривен

Шмыгаль считает, что экономика Украины начала восстанавливаться

Шмыгаль считает, что экономика Украины начала восстанавливаться

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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ожидает, что уже на 2022 год средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч.

Как сообщает RegioNews, об этом он написал в Facebook

Также он отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен.

"Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу", - написал он.

Также по его словам, промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+1,4% против июня этого года).

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, 25 августа парламент повысил минималку в Украине до 5 тысяч гривен.

26 августа Кабинет министров повысил зарплаты для бюджетников.