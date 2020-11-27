Кабмин отложил повышение минималки на 6,5 тыс.грн на конец 2021 года

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению

Фото: КМУ

Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению.

Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады, пишет RegioNews.

Согласно документу, в проекте бюджета учтено установление размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года – в размере 6 000 гривен, с 1 декабря 2021 года - 6 500 гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, ранее премьер обещал украинцам средние зарплаты на уровне 15 тысяч гривен.