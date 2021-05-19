В апреле в Реестр коррупционеров попали 520 чиновников - НАПК

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В течение апреля этого года в Реестр коррупционеров внесли 520 человек, которых привлекли к уголовной и административной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает RegioNews.

В частности, к уголовной ответственности привлекли на протяжении апреля 126 человек, 394 чиновников понесли административную ответственность, из них:

200 депутатов местных советов;

24 чиновников органов местного самоуправления;

28 работников Нацполиции;

20 государственных служащих;

20 присяжных.

Дела касаются дачи взятки (82), получения взятки (17), злоупотребления влиянием (12), присвоения или растраты имущества (7), подкупа (5), злоупотребления властью или служебным положением (3), несвоевременного представления декларации (370) и конфликта интересов (22).

Всего с начала года в Реестр коррупционеров были внесены 2343 записи. По состоянию на 18 апреля в нем уже 36818 записей, из которых 5970 - по уголовным коррупционными правонарушениями и 12875 - по административным.

Напомним, ранее в НАПК рассказали, в скольких финотчетах партий выявили нарушения в апреле.