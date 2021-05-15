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15 мая 2021, 14:28 7

В НАПК рассказали, в скольких финотчетах партий выявили нарушения в апреле

15 мая 2021, 14:28 7
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Всего Агентство получило в апреле 47 финотчетов партий
Всего Агентство получило в апреле 47 финотчетов партий
Фото из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции получило 47 финансовых отчетов политических партий в течение апреля.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Также Нацагентство составило и направило в суд пять админпротоколов в отношении физических лиц, нарушивших порядок предоставления взноса в поддержку партии "Радикальная партия Олега Ляшко".

По результатам проверки отчетов в апреле НАПК передало в Национальную полицию пять сообщений об обнаружении признаков уголовных правонарушений в отчетах таких партий:

  • "Родной дом";
  • "Социал-демократическая партия";
  • "Блок Вадима Бойченко";
  • "Партия Владимира Буряка" Единение";
  • "За конкретные дела".

Напомним, ранее сообщалось, что в НАПК проверяют законность назначения Витренко главой "Нафтогаза”.

Украина партии НАПК отчет радикальная партия

 
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