В НАПК рассказали, в скольких финотчетах партий выявили нарушения в апреле

Всего Агентство получило в апреле 47 финотчетов партий

Всего Агентство получило в апреле 47 финотчетов партий

Фото из открытых источников

Национальное агентство по предупреждению коррупции получило 47 финансовых отчетов политических партий в течение апреля.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Также Нацагентство составило и направило в суд пять админпротоколов в отношении физических лиц, нарушивших порядок предоставления взноса в поддержку партии "Радикальная партия Олега Ляшко".

По результатам проверки отчетов в апреле НАПК передало в Национальную полицию пять сообщений об обнаружении признаков уголовных правонарушений в отчетах таких партий:

"Родной дом";

"Социал-демократическая партия";

"Блок Вадима Бойченко";

"Партия Владимира Буряка" Единение";

"За конкретные дела".

Напомним, ранее сообщалось, что в НАПК проверяют законность назначения Витренко главой "Нафтогаза”.