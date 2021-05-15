В НАПК рассказали, в скольких финотчетах партий выявили нарушения в апреле
Всего Агентство получило в апреле 47 финотчетов партий
Всего Агентство получило в апреле 47 финотчетов партий
Национальное агентство по предупреждению коррупции получило 47 финансовых отчетов политических партий в течение апреля.
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Также Нацагентство составило и направило в суд пять админпротоколов в отношении физических лиц, нарушивших порядок предоставления взноса в поддержку партии "Радикальная партия Олега Ляшко".
По результатам проверки отчетов в апреле НАПК передало в Национальную полицию пять сообщений об обнаружении признаков уголовных правонарушений в отчетах таких партий:
- "Родной дом";
- "Социал-демократическая партия";
- "Блок Вадима Бойченко";
- "Партия Владимира Буряка" Единение";
- "За конкретные дела".
Напомним, ранее сообщалось, что в НАПК проверяют законность назначения Витренко главой "Нафтогаза”.
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