У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 чиновників - НАЗК
Упродовж квітня цього року до Реєстру корупціонерів внесли 520 осіб, яких притягнули до кримінальної та адміністративної відповідальності
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає RegioNews.
Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнули упродовж квітня 126 осіб, 394 чиновників понесли адміністративну відповідальність, із них:
- 200 депутатів місцевих рад;
- 24 чиновники органів місцевого самоврядування;
- 28 працівників Нацполіції;
- 20 державних службовців ;
- 20 присяжних.
Справи стосуються дачі хабара (82), отримання хабара (17), зловживання впливом (12), привласнення чи розтрати майна (7), підкупу (5), зловживання владою або службовим становищем (3), несвоєчасного подання декларації (370) і конфлікту інтересів (22).
Усього з початку року до Реєстру корупціонерів було внесено 2 343 записи. Станом на 18 квітня у ньому вже 36 818 записів, з яких 5 970 – за кримінальними корупційними правопорушеннями і 12 875 – за адміністративними.
Нагадаємо, раніше у НАЗК розповіли, у скількох фінзвітах партій виявили порушення у квітні.