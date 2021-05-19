У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 чиновників - НАЗК

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Упродовж квітня цього року до Реєстру корупціонерів внесли 520 осіб, яких притягнули до кримінальної та адміністративної відповідальності

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, передає RegioNews.

Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнули упродовж квітня 126 осіб, 394 чиновників понесли адміністративну відповідальність, із них:

200 депутатів місцевих рад;

24 чиновники органів місцевого самоврядування;

28 працівників Нацполіції;

20 державних службовців ;

20 присяжних.

Справи стосуються дачі хабара (82), отримання хабара (17), зловживання впливом (12), привласнення чи розтрати майна (7), підкупу (5), зловживання владою або службовим становищем (3), несвоєчасного подання декларації (370) і конфлікту інтересів (22).

Усього з початку року до Реєстру корупціонерів було внесено 2 343 записи. Станом на 18 квітня у ньому вже 36 818 записів, з яких 5 970 – за кримінальними корупційними правопорушеннями і 12 875 – за адміністративними.

Нагадаємо, раніше у НАЗК розповіли, у скількох фінзвітах партій виявили порушення у квітні.