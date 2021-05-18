Кабмин уволил замминистра инфраструктуры
Кабинет министров уволил Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение правительства от 17 мая.
Кабмин уволил Климашевского по его собственному желанию. Правительство назначило его заместителем министра инфраструктуры в августе прошлого года.
Известно, что 18 мая парламент рассмотрит заявление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Напомним, 17 мая на заседании фракции "слуги народа" одобрили кандидатуру Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко