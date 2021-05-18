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18 мая 2021, 12:30 274

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры

18 мая 2021, 12:30 274
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Фото: сайт Мининфраструктуры
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Кабинет министров уволил Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение правительства от 17 мая.

Кабмин уволил Климашевского по его собственному желанию. Правительство назначило его заместителем министра инфраструктуры в августе прошлого года.

Известно, что 18 мая парламент рассмотрит заявление об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Напомним, 17 мая на заседании фракции "слуги народа" одобрили кандидатуру Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры.

Кабмин Владислав Криклий увольнение Мининфраструктуры Кандидат

 
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