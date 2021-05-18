10:55  18 мая
Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина
11:13  18 мая
В МИД отреагировали на видео, опубликованное экс-судьей Чаусом
08:11  18 мая
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка
UA | RU
UA | RU
18 мая 2021, 12:59

Кабмин создал Офис по развитию бизнеса и экспорта

18 мая 2021, 12:59
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Правительство утвердило положение от 11 мая 2021 года, которым создало учреждение для развития малого и среднего предпринимательства и продвижения экспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что деятельность нового органа будет направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Также ведомство будет заниматься поддержкой и продвижением экспорта товаров и услуг украинских производителей.

Соответствующим положением создан наблюдательный совет Офиса в составе представителей Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минцифры.

Также Секретариату Кабмина поручено утвердить программу деятельности Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и определить порядок осуществления контроля за ее выполнением.

Известно, что до марта 2021 года "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" назывался "Офисом по продвижению экспорта Украины".

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров образовал Бюро экономической безопасности, который получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Кабмин Украина бизнес правительство офис

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua