Кабмин создал Офис по развитию бизнеса и экспорта

Правительство утвердило положение от 11 мая 2021 года, которым создало учреждение для развития малого и среднего предпринимательства и продвижения экспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что деятельность нового органа будет направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Также ведомство будет заниматься поддержкой и продвижением экспорта товаров и услуг украинских производителей.

Соответствующим положением создан наблюдательный совет Офиса в составе представителей Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минцифры.

Также Секретариату Кабмина поручено утвердить программу деятельности Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и определить порядок осуществления контроля за ее выполнением.

Известно, что до марта 2021 года "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" назывался "Офисом по продвижению экспорта Украины".

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров образовал Бюро экономической безопасности, который получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.