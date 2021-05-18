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18 мая 2021, 18:53 7

Рада 20 мая соберется на еще одно заседание: повестка дня

18 мая 2021, 18:53 7
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Фото: из открытых источников
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Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной рады в четверг, 20 мая.

Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает RegioNews.

Известно, что заседание состоится по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Ольги Туний, парламент рассмотрит восемь законодательных инициатив:

  • законопроекты, которые касаются полномочий частных исполнителей (№ 4330, № 4331, № 4532);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№ 4578);
  • законопроект по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросах функционирования банковской системы (№ 4367).

Напомним, 18 мая Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия.

Также депутаты уволили Игоря Петрашко с должности министра экономики.

Кроме того, Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

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