Рада 20 мая соберется на еще одно заседание: повестка дня
Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной рады в четверг, 20 мая.
Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает RegioNews.
Известно, что заседание состоится по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Ольги Туний, парламент рассмотрит восемь законодательных инициатив:
- законопроекты, которые касаются полномочий частных исполнителей (№ 4330, № 4331, № 4532);
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№ 4578);
- законопроект по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросах функционирования банковской системы (№ 4367).
Напомним, 18 мая Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия.
Также депутаты уволили Игоря Петрашко с должности министра экономики.
Кроме того, Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
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