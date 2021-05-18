Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова

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Народные депутаты во время внеочередного заседания отправили в отставку министра здравоохранения Максима Стапанова

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

За его увольнение проголосовали 292 народных депутата.

Из них - "Слуга народа" - 203, ОПЗЖ - 10, ЕС - 25, "За будущее" - 15, "Голос" - 18, "Довира" - 15, внефракционные - 6.

Перед голосованием в Раде выступил глава правительства Денис Шмыгаль, который обвинил Степанова в провале вакцинации.

В свою очередь, выступая в зале парламента, Степанов сказал, что вакцинация провалена по "объективным обстоятельствам" и заявил о "переломе" и закупленных миллионах доз вакцин.

Напомним, 18 мая Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия.

Также депутаты уволили Игоря Петрашко с должности министра экономики.