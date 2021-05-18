Шмыгаль отреагировал на отставку Степанова
Премьер-министр отметил положительные результаты деятельности Степанова, но подчеркнул, что есть "проваленные задачи, которые нельзя игнорировать"
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Верховная Рада уволила главу Минздрава.
Максим Степанов пришел на свою должность в одно из самых сложных времен для украинской медицинской системы. И есть много вещей, за которые мы точно все можем сказать ему спасибо. Но есть и проваленные задачи, которые нельзя игнорировать, - написал Шмигаль.
Он также обозначил задачи будущему новому министру.
Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны по тем вещам, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее, - добавил премьер.
Как сообщалось, Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова.