Шмыгаль отреагировал на отставку Степанова

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Верховная Рада уволила главу Минздрава.

Максим Степанов пришел на свою должность в одно из самых сложных времен для украинской медицинской системы. И есть много вещей, за которые мы точно все можем сказать ему спасибо. Но есть и проваленные задачи, которые нельзя игнорировать, - написал Шмигаль.