В Одесский порт зашел военный корабль флота Великобритании

Сегодня, 18 мая патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent прибыл в Одесский морской порт

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

Известно, что судно вошло в Черное море 16 мая в ответ на эскалацию напряженности в азово-черноморском регионе.

По предварительной информации, военный корабль пробудет в Одессе до 4 июня.

Основное функциональное назначение корабля - борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.

Как сообщает информационное агентство Министерства обороны "АрмияInform", планируется проведение на борту корабля совместных с украинскими военными моряками учений, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские корабли пытались сорвать учения украинских и американских моряков.