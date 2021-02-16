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16 февраля 2021, 18:01 244

Парламент не смог дать Витренко полномочия "полноценного" министра

16 февраля 2021, 18:01 244
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Рада проголосовала лишь за небольшое расширение полномочий для него
Рада проголосовала лишь за небольшое расширение полномочий для него
Фото из открытых источников
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Верховная Рада не поддержала поправки законопроекта, согласно которому аннулируется урезание полномочий чиновников, которые исполняют обязанности министров. Соответствующий закон вступил в силу в декабре 2020 года

Правки были внесены председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Верховная Рада проголосовала лишь за небольшое расширение полномочий — поправку, которая дает право.о министра принимать решения относительно распоряжения бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он находится в статусе и.о. до 60 дней.

"Это было сделано с той целью, чтобы (и.о. министра энергетики Юрий Витренко, - ред.) Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам", — говорится в сообщении издания.

Ранее стало известно, что назначение Витренко в ближайшие дни в Раде рассматриваться не будет.

Украина партии Юрий Витренко министр Слуга народа

 
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