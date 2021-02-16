Парламент не смог дать Витренко полномочия "полноценного" министра
Верховная Рада не поддержала поправки законопроекта, согласно которому аннулируется урезание полномочий чиновников, которые исполняют обязанности министров. Соответствующий закон вступил в силу в декабре 2020 года
Правки были внесены председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на "Страну".
Верховная Рада проголосовала лишь за небольшое расширение полномочий — поправку, которая дает право.о министра принимать решения относительно распоряжения бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он находится в статусе и.о. до 60 дней.
"Это было сделано с той целью, чтобы (и.о. министра энергетики Юрий Витренко, - ред.) Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам", — говорится в сообщении издания.
Ранее стало известно, что назначение Витренко в ближайшие дни в Раде рассматриваться не будет.