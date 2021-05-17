Большинство украинцев считает, что страна должна начать собственную разработку COVID-вакцины

Половина опрошенных больше боятся экономических последствий эпидемии, чем самой болезни

Половина опрошенных больше боятся экономических последствий эпидемии, чем самой болезни

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Как свидетельствуют результаты социологического опроса, 74% украинцев считают, что Украина должна работать над разработкой собственной вакцины от коронавирус.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные соцопрос проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Кроме того, 61% украинцев поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранной, 32% не поддерживают такую идею. Против разработки собственной вакцины выступают 21% респондентов.

Среди опрошенных 25% отмечали, что уже переболели на коронавирус, а 69% - еще не болели. 64% тех, кто болел COVID-19, обращались за помощью к врачам госучреждений здравоохранения, 36% не обращались.

Большинство украинцев, которые обращались за помощью к врачам, оценили качество полученной консультации на хорошо и отлично, еще 26% - на удовлетворительно, а 22% - на плохо и ужасно.

Подавляющее большинство опрошенных поддерживают внедрение государственных программ по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавируса (94%) и реабилитации от болезни незащищенных слоев населения (87%).

По данным соцопроса, половина украинцев скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавирус для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть – наоборот, больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей. 15% отметили, что ничего не боятся (с ноября прошлого года количество таких респондентов увеличилось почти вдвое).

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.