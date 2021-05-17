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17 мая 2021, 14:29 7

Большинство украинцев считает, что страна должна начать собственную разработку COVID-вакцины

17 мая 2021, 14:29 7
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Половина опрошенных больше боятся экономических последствий эпидемии, чем самой болезни
Половина опрошенных больше боятся экономических последствий эпидемии, чем самой болезни
Фото: Getty Images
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Как свидетельствуют результаты социологического опроса, 74% украинцев считают, что Украина должна работать над разработкой собственной вакцины от коронавирус.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные соцопрос проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Кроме того, 61% украинцев поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранной, 32% не поддерживают такую идею. Против разработки собственной вакцины выступают 21% респондентов.

Среди опрошенных 25% отмечали, что уже переболели на коронавирус, а 69% - еще не болели. 64% тех, кто болел COVID-19, обращались за помощью к врачам госучреждений здравоохранения, 36% не обращались.

Большинство украинцев, которые обращались за помощью к врачам, оценили качество полученной консультации на хорошо и отлично, еще 26% - на удовлетворительно, а 22% - на плохо и ужасно.

Подавляющее большинство опрошенных поддерживают внедрение государственных программ по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавируса (94%) и реабилитации от болезни незащищенных слоев населения (87%).

По данным соцопроса, половина украинцев скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавирус для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть – наоборот, больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей. 15% отметили, что ничего не боятся (с ноября прошлого года количество таких респондентов увеличилось почти вдвое).

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

коронавирус опрос пандемия социология вакцинация

 
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