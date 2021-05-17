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17 мая 2021, 13:11 11

В КИУ рассказали, сколько нардепов имеют нулевую законодательную производительность

17 мая 2021, 13:11 11
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Всего 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона
Всего 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона
Фото: из открытых источников
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Комитет избирателей Украины определил наименее продуктивных депутатов Верховной Рады IX созыва. Во внимание взят период с августа 2019 года по 30 апреля 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Несмотря на высокую активность части депутатов, в отдельных парламентариев – нулевые показатели производительности их работы. Всего 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона", - говорится в сообщении.

Так, среди них: Андрей Деркач (7 зарегистрировал проектов законов, 0 принято), Сергей Левочкин (13 проектов законов подано), Ренат Кузьмин (3 проекты законов), Виктор Медведчук (21 проект закона), Вадим Новинский (29 проектов законов), Вадим Столар (5 проектов законов), Антон Яценко (21 проект закона), Григорий Немыря (19 проектов законов), Сергей Власенко (36 проектов законов), Антон Киссе (21 проект закона), Юлий Иоффе (39 проектов законов подано, 0 принято).

Отмечается, что во внимание принимались исключительно проекты законов, проекты постановлений не учитывались.

Как добавил глава КИУ Алексей Кошель, сейчас в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений и шансы на принятия законопроектов авторства оппозиционных депутатов являются чисто символическими. Депутаты "Слуги Народа" фактически сформировали монополию на принятие законов.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

ВР законопроект комитет КИУ депутаты

 
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