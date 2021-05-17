У КВУ розповіли, скільки нардепів мають нульову законодавчу продуктивність

Загалом 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону

Загалом 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України визначив найменш продуктивних депутатів Верховної Ради IX скликання. До уваги взято період із серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КВУ.

Попри високу законодавчу активність частини депутатів, в окремих парламентарів – нульові показники продуктивності їх роботи. Загалом 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону", - йдеться у повідомленні.

Так, серед них: Андрій Деркач (зареєстрував 7 проєктів законів, 0 прийнято), Сергій Льовочкін (13 проєктів законів подано), Ренат Кузьмін (3 проєкти законів), Віктор Медведчук (21 проєкт закону), Вадим Новинський (29 проєктів законів), Вадим Столар (5 проєктів законів), Антон Яценко (21 проєкт закону), Григорій Немиря (19 проєктів законів), Сергій Власенко (36 проєктів законів), Антон Кіссе (21 проєкт закону), Юлій Іоффе (39 проєктів законів подано, 0 прийнято).

Зазначається, що до уваги бралися виключно проєкти законів, проєкти постанов не враховувалися.

Як додав голова КВУ Олексій Кошель, наразі у ВР фактично існує монополія на прийняття законодавчих рішень і шанси на ухвалення законопроєктів авторства опозиційних депутатів є суто символічними. Депутати "Слуги Народу" фактично сформували монополію на прийняття законів.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.