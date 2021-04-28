В парламенте заявили о намерении заменить еще одного министра

Там пока не говорят, о его именно идет речь

Там пока не говорят, о его именно идет речь

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Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.

Как пишет RegioNews, об этом Стефанчук заявил в интервью "Украинской правде". Впрочем, он не назвал фамилию и специализацию министра, которого хотят заменить. "Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу", - отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова. Подписями предлагается собрать внеочередное заседание. Впоследствии в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет ведь, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу.

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