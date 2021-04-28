15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
13:59  28 апреля
Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 11:15 14

В парламенте заявили о намерении заменить еще одного министра

28 апреля 2021, 11:15 14
Читайте також українською мовою
Там пока не говорят, о его именно идет речь
Там пока не говорят, о его именно идет речь
Facebook
Читайте також
українською мовою

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.

Как пишет RegioNews, об этом Стефанчук заявил в интервью "Украинской правде".

Впрочем, он не назвал фамилию и специализацию министра, которого хотят заменить.

"Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова. Подписями предлагается собрать внеочередное заседание.

Впоследствии в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет ведь, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу.

Украина назначение министр Верховная Рада Руслан Стефанчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua