В парламенте заявили о намерении заменить еще одного министра
Там пока не говорят, о его именно идет речь
Там пока не говорят, о его именно идет речь
Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.
Как пишет RegioNews, об этом Стефанчук заявил в интервью "Украинской правде".
Впрочем, он не назвал фамилию и специализацию министра, которого хотят заменить.
"Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова. Подписями предлагается собрать внеочередное заседание.
Впоследствии в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет ведь, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу.
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