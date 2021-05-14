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Стреляли из танков и запрещенных вооружений: на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима "тишины"
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14 мая 2021, 08:09 32

Стреляли из танков и запрещенных вооружений: на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима "тишины"

14 мая 2021, 08:09 32
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Украинские войска открывали ответный огонь
Украинские войска открывали ответный огонь
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Возле населенного пункта Новозвановка оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкого и один раз возле Новоселовки.

Из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении Песков", - говорится в сообщении.

Возле населенного пункта Новотроицкое, вблизи Водяного и у поселка Южное боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское – еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью", - сообщает штаб ООС.

По состоянию на 7 часов утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 13 мая в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

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