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07 декабря 2020, 17:35 4

В Раде уверяют, что нардепы уже совсем скоро могут изменить Конституцию ради децентрализации

07 декабря 2020, 17:35 4
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Разработка изменений к Конституции в части децентрализации находится на завершающей стадии
Разработка изменений к Конституции в части децентрализации находится на завершающей стадии
Фото: Википедия
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Законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет готов уже в ближайшее время.

Как пишет RegioNews, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко в интервью "Голосу Украины".

"Мы планировали в этом году завершить внесение изменений в Конституцию в части децентрализации. В то же время на просьбу ассоциаций местного самоуправления президент отозвал инициированный им законопроект для дальнейших консультаций", — отметил политик.

Он подчеркнул, что сегодня эти консультации близятся к завершению, и фактически "мы можем в ближайшее время получить законопроект об изменениях в Конституцию, который сможет объединить сессионный зал".

Клочко добавил, что разработка изменений к Конституции в части децентрализации находится на завершающей стадии.

"Было проведено очень кропотливую работу, мы имели длительные рабочие дискуссии с представителями ассоциаций органов местного самоуправления и по большинству вопросов достигли общего видения, как двигаться дальше", — сказал Клочко.

Клочко отметил, что для завершения административно-территориальной реформы необходимо принять новые редакции законов о местных государственных администрациях и местном самоуправлении. Профильный комитет парламента уже рассмотрел и рекомендовал принять соответствующие документы.

Кроме того, законопроекты, необходимые для перераспределения финансовых ресурсов, на сегодня еще находятся на рассмотрении в парламенте.

Напомним, в мае в "Слуге народа" обещали завершить децентрализацию за восемь месяцев.

Украина Верховная Рада децентрализация законопроект парламент
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