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13 мая 2021, 11:21 124

Подозреваемый в убийстве Кати Гандзюк Мангер намерен баллотироваться в Верховную Раду

13 мая 2021, 11:21 124
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Об этом он сообщил в суде
Об этом он сообщил в суде
Фото из открытых источников
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Владислав Мангер хочет болотироваться в ВР Украины по 184 округу, который «освободился» после того, как нардеп Колыхаев был избран мэром Херсона.

Об этом сообщает херсонское издание "Мост", передаёт RegioNews.

Экс-председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер просил суд выпустить его из СИЗО, чтобы он мог принимать участие в выборах в Верховную Раду на 184 округе. Мангера подозревают в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Округ "освободился" после того, как избранный от него нардеп Игорь Колыхаев осенью прошлого года стал мэром Херсона.

Суд не поддержал ходатайство.

Как сообщалось, по делу Гандзюк меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля. Так исключается давление на следствие и свидетелей.

суд подозрение убийство Верховная Рада Катерина Гандзюк Владислав Магнер

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