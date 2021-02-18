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18 февраля 2021, 15:01 76

Верховная Рада приняла законопроекты о растаможке "евроблях"

18 февраля 2021, 15:01 76
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Законопроект №4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс поддержали 259 нардепов, а №4644-д об изменениях в Таможенный кодекс Украины - 293 нардепов
Фото: flickr
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Верховная Рада Украины сегодня, 18 февраля, поддержала законопроекты о новой схеме растаможки машин на еврономерах.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"В течение 180 дней таможенное оформление транспортных средств (не более одного транспортного средства на одно физическое лицо), которые были завезены на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, осуществлять по новой формуле, которая не зависит от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя транспортного средства", - заявил на заседании Рады нардеп от "Слуги народа" Александр Ковальчук, представляя законопроект №4643-д.

По его словам, действие этого закона не распространяется на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам ЕВРО-2 и выше и имеют происхождение из страны, признанной государством-агрессором, или временно оккупированных территорий

Второй законопроект №4644-д, в частности, "освобождает от административной ответственности, предусмотренной статьями 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины, физических лиц, ответственных за соблюдение сроков и требований таможенных режимов временного ввоза или транзита, при условии соблюдения вышеупомянутых положений и добровольной уплаты в государственный бюджет физическим лицом, которое является владельцем такого транспортного средства или уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины, денежных средств в сумме, равной размеру пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан".

Напомним, нардепы опять хотят взяться за легализацию "евроблях": уже зарегистрировали законопроект.

таможня ВР авто законопроект евробляхи

 
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