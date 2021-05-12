Суд по Тупицкому перенесли: фигурант снова не пришел на заседание

Следующее заседание суда должно состояться 19 мая

Следующее заседание суда должно состояться 19 мая

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Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам адвокатов фигуранта дела, Тупицкий продолжает находиться на лечении, в связи с чем они попросили перенести рассмотрение ходатайства.

Также его защита указала на то, что суд до сих пор не рассмотрел жалобы Тупицкого на уведомление его о подозрении.

Представители обвинения отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства.

В связи с этим прокуроры снова ходатайствовали перед судом о применении привода в судебное заседание.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 19 мая 10.00.

Напомним, 8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ. Представление поступило от 49 депутатов

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.