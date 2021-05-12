15:19  12 мая
Правительство создало Бюро экономической безопасности: основные задачи ведомства
16:06  12 мая
Данилов назвал признак, по которому будут зачислять в список олигархов
15:44  12 мая
Чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск за растрату 8,2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
12 мая 2021, 12:49 29

Суд по Тупицкому перенесли: фигурант снова не пришел на заседание

12 мая 2021, 12:49 29
Читайте також українською мовою
Следующее заседание суда должно состояться 19 мая
Следующее заседание суда должно состояться 19 мая
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд из-за неявки Александра Тупицкого вновь отложил рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам адвокатов фигуранта дела, Тупицкий продолжает находиться на лечении, в связи с чем они попросили перенести рассмотрение ходатайства.

Также его защита указала на то, что суд до сих пор не рассмотрел жалобы Тупицкого на уведомление его о подозрении.

Представители обвинения отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства.

В связи с этим прокуроры снова ходатайствовали перед судом о применении привода в судебное заседание.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 19 мая 10.00.

Напомним, 8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ. Представление поступило от 49 депутатов

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.

суд заседание нарушение адвокат Александр Тупицкий

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Андрей Смолий
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua