Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано восемь нарушений

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку поселков Новоселовка и Пивденне противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы. В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а возле поселка Лебединское – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденне российские оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

На обстрелы противника военные ООС открывали ответный огонь. По состоянию на 7 часов утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 11 мая в зоне проведения ООС было зафиксировано пять случаев нарушения режима " тишины” со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.