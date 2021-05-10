На Донбассе зафиксировали два обстрела позиций ООС: били из запрещенных вооружений

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Фото: из открытых источников

С начала текущих суток, 10 мая, на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Троицкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также стреляли из подствольных гранатометов по позициям ООС вблизи Авдеевки.

Боевых потерь среди наших защитников нет. О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

Напомним, 9 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия.