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11 мая 2021, 14:29 20

Новое украинское правописание снова в силе - решение суда

11 мая 2021, 14:29 20
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Такое решение снова будут обжаловать через кассацию
Такое решение снова будут обжаловать через кассацию
Фото: из открытых источников
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Киевский апелляционный суд своим решением отменил предыдущее решение Окружного административного суда Киева, который ранее прекратил действие нового украинского правописания.

Как передает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец.

Сейчас апелляционный суд отменил решение ОАСК, по украинскому правописанию. Основания узнаем позже", - написал адвокат.

По его словам, на данное решение суда будут подавать кассационную жалобу.

Напомним, 28 января Кабмин предупредил, что будет обжаловать решение ОАСК об отмене нового правописания. В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным.

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