Новое украинское правописание снова в силе - решение суда
Такое решение снова будут обжаловать через кассацию
Такое решение снова будут обжаловать через кассацию
Киевский апелляционный суд своим решением отменил предыдущее решение Окружного административного суда Киева, который ранее прекратил действие нового украинского правописания.
Как передает RegioNews, об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец.
Сейчас апелляционный суд отменил решение ОАСК, по украинскому правописанию. Основания узнаем позже", - написал адвокат.
По его словам, на данное решение суда будут подавать кассационную жалобу.
Напомним, 28 января Кабмин предупредил, что будет обжаловать решение ОАСК об отмене нового правописания. В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным.
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