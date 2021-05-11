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Боевики совершили семь обстрелов позиций ООС на Донбассе: били из минометов и гранатометов
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11 мая 2021, 08:11 35

Боевики совершили семь обстрелов позиций ООС на Донбассе: били из минометов и гранатометов

11 мая 2021, 08:11 35
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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое, враг открывал огонь из минометов 120 – го калибра, а возле поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Южное и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 10 мая на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

ООС боевики военная техника обстрел война

 
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