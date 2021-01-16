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16 января 2021, 16:33 30

Боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных

16 января 2021, 16:33 30
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Речь идет о передаче людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и не воевали в составе украинских войск
Речь идет о передаче людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и не воевали в составе украинских войск
Фото из открытых источников
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Так называемые "ДНР/ЛНР" решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Боевики решили передать Украине некоторых пленных, среди них женщины, пожилые люди и лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Известно, что последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков - 20 пленных.

Напомним, что в плену боевиков в ОРДЛО находится 251 украинец.

ОРДЛО Украина война боевики пленные
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