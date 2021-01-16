Боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных

Речь идет о передаче людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и не воевали в составе украинских войск

Речь идет о передаче людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и не воевали в составе украинских войск

Фото из открытых источников

Так называемые "ДНР/ЛНР" решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Боевики решили передать Украине некоторых пленных, среди них женщины, пожилые люди и лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Известно, что последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков - 20 пленных.

Напомним, что в плену боевиков в ОРДЛО находится 251 украинец.