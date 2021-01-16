Боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных
Речь идет о передаче людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и не воевали в составе украинских войск
Речь идет о передаче людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и не воевали в составе украинских войск
Так называемые "ДНР/ЛНР" решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Боевики решили передать Украине некоторых пленных, среди них женщины, пожилые люди и лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.
Известно, что последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков - 20 пленных.
Напомним, что в плену боевиков в ОРДЛО находится 251 украинец.
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