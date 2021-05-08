Зеленский приехал на Луганщину с послами Евросоюза и "Большой семерки"
Он почтит память погибших во Второй мировой войне
Он почтит память погибших во Второй мировой войне
Сегодня, 8 мая началась рабочая поездка президента Владимира Зеленского в Луганскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Вместе с Зеленским на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза.
Глава государства примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
Другие подробности поездки Владимира Зеленского в область пока не разглашаются.
Напомним, ранее Зеленский посетил позиции украинских военных на Херсонщине, он побывал на базовом лагере украинских военных вблизи села Чаплинка.
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