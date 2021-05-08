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08 мая 2021, 13:49 25

Зеленский приехал на Луганщину с послами Евросоюза и "Большой семерки"

08 мая 2021, 13:49 25
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Он почтит память погибших во Второй мировой войне
Он почтит память погибших во Второй мировой войне
Фото: Офис президента
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Сегодня, 8 мая началась рабочая поездка президента Владимира Зеленского в Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Вместе с Зеленским на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза.

Глава государства примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Другие подробности поездки Владимира Зеленского в область пока не разглашаются.

Напомним, ранее Зеленский посетил позиции украинских военных на Херсонщине, он побывал на базовом лагере украинских военных вблизи села Чаплинка.

Владимир Зеленский посол президент Евросоюз Луганская область визит

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