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07 мая 2021, 12:43 159

Расследование взрывов на военных складах в Сватово завершено - ГБР

07 мая 2021, 12:43 159
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Фото: dbr.gov.ua
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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование масштабных взрывов на военном арсенале в Сватово Луганской области, которые произошли в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Известно, что расследование проводили в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей, им инкриминируют халатное отношение к военной службе, в результате чего погибли три человека, и был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 15 млн грн.

В 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта - полевого артиллерийского склада, непосредственно возле населенного пункта - города Сватово Луганской области", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в результате диверсии неустановленных лиц, 29 октября 2015 на складе, где хранилось около трех тысяч тонн боеприпасов, возник пожар.

Боеприпасы здетонировали, и часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 29 октября 2015 года в Сватово Луганской области в результате пожара на полевых складах сил АТО, где хранилось около трех тысяч тонн боеприпасов, произошел ряд масштабных взрывов. В результате инцидента погибли трое военных и одно гражданское лицо, также была уничтожена военная техника.

Ранее сообщалось, что бывшему майору ВСУ выдвинули подозрение по делу взрывов в Балаклее.

ГБР расследование взрыв Луганская область Боеприпасы Диверсия склады

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