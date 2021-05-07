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07 мая 2021, 11:22 130

В Донецкой области разоблачили на коррупции двух городских глав: присвоили более 700 тысяч

07 мая 2021, 11:22 130
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Они организовали схему присвоения бюджетных средств на строительстве спорткомплекса для мини-футбола
Они организовали схему присвоения бюджетных средств на строительстве спорткомплекса для мини-футбола
Фото: СБУ
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В Донецкой области СБУ разоблачила заместителей двух городских глав на коррупции. Они организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Через сделку злоумышленники "вывели" из государственной программы Минрегионстроя более 700 тыс. грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновники заключили договор на строительство спорткомплекса с искусственным покрытием для минифутбола за средства общественной организации. Но после завершения проекта, участники схемы подписали еще одно соглашение на те же самые работы, но уже за деньги соответствующей государственной программы", - говорится в сообщении.

Для вывода бюджетных средств в тень злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, которые были фактически реализованы по предварительному договору.

Двум высокопоставленным чиновникам и одному из руководителей регионального центра физического здоровья населения сообщено о подозрении по:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
  • ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),
  • ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас идет следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.

Напомним, подозреваемого в коррупции руководителя НААН отстранили от должности. Фигурант дела получил "благодарность" в виде элитного внедорожника.

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