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Сутки в ООС: зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины"
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05 мая 2021, 08:11 18

Сутки в ООС: зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины"

05 мая 2021, 08:11 18
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Боевых потерь среди украинских защитников нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Водяного и Красногоровки враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Майорское, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в зоне проведения ООС зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

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