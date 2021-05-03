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Боевики продолжают обстрел позиций ООС: зафиксировано 3 нарушения режима " тишины"
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03 мая 2021, 18:44 32

Боевики продолжают обстрел позиций ООС: зафиксировано 3 нарушения режима " тишины"

03 мая 2021, 18:44 32
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Фото: из открытых источников
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Также сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 1 взрывоопасный предмет.

Напомним, 2 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника боевики обстрелы

 
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