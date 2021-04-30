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На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС
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30 апреля 2021, 18:02

На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС

30 апреля 2021, 18:02
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников
Фото: из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три случая нарушения режима "тишины".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, недалеко от поселка Красногоровка противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

А вблизи Авдеевки российские оккупанты совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов. Кроме того, в пригороде поселка Пески боевики стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - рассказали в штабе ООС.

Также в течение суток саперы ГСЧС разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 55 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня Российско-оккупационными войсками.

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