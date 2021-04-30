08:59  30 квітня
В Україні ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
14:59  30 квітня
У Франківську на ринку спалахнула пожежа - ДСНС
18:02  30 квітня
На Донбасі за добу три обстріли, обійшлось без втрат - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2021, 18:02 2

На Донбасі за добу три обстріли, обійшлось без втрат - штаб ООС

30 квітня 2021, 18:02 2
Читайте также на русском языке
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три випадки порушення режиму “тиші”.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, неподалік селища Красногорівка противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

А поблизу Авдіївки російські окупанти здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів. Крім того, у передмісті селища Піски бойовики стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - розповіли в штабі ООС.

Також упродовж доби сапери ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 55 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню Російсько-окупаційними військами.

ООС АТО обстріл звіт штаб Донбас

Шанси на досягнення "великоднього перемир'я" практично відсутні - Арестович
30 квітня 2021, 14:40
Бойовики обстріляли населені пункти на сході України - СЦКК
30 квітня 2021, 12:52
Кравчук розповів, чому не вдалося домовитись про "великоднє" перемир'я на Донбасі
30 квітня 2021, 09:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua