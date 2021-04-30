На Донбасі за добу три обстріли, обійшлось без втрат - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників

Фото: із відкритих джерел

Від початку доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три випадки порушення режиму “тиші”.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, неподалік селища Красногорівка противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

А поблизу Авдіївки російські окупанти здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів. Крім того, у передмісті селища Піски бойовики стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - розповіли в штабі ООС.

Також упродовж доби сапери ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 55 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню Російсько-окупаційними військами.