08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:59  30 апреля
Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС
18:02  30 апреля
На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 14:40 65

Шансы на достижение "пасхального перемирия" практически отсутствуют - Арестович

30 апреля 2021, 14:40 65
Читайте також українською мовою
Российская сторона окончательно сделала невозможным диалог о прекращении обстрелов
Российская сторона окончательно сделала невозможным диалог о прекращении обстрелов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шансы на достижение договоренностей о так называемом "пасхальном перемирии" на Донбассе практически отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович, передает RegioNews.

По его словам, российская сторона в Трехсторонней контактной группе отказывается согласовывать режим "тишины", и вместо этого осуществляет попытки легитимизировать так называемую власть временно оккупированных территорий.

Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз пытается легитимизировать т.н. "ЛНР/ДНР", следуя своей любимой тактике цейтнота", - рассказал Арестович.

Он добавил, что позиция украинской делегации остается неизменной: должны перестать гибнуть люди.

Это главное и первое условие, прописанное во всех договоренностях, начиная с 2014 года", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, почему не удалось договориться о "пасхальном" перемирии на Донбассе.

Донбасс война ТКГ алексей арестович перемирие

Кравчук рассказал, почему не удалось договориться о "пасхальном" перемирии на Донбассе
30 апреля 2021, 09:16
Сутки в зоне ООС: семь обстрелов, в том числе из запрещенного вооружения
29 апреля 2021, 18:18
Донецкая область скоро может попасть в "красную" зону карантина
29 апреля 2021, 17:05
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua