Шансы на достижение "пасхального перемирия" практически отсутствуют - Арестович
Шансы на достижение договоренностей о так называемом "пасхальном перемирии" на Донбассе практически отсутствуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович, передает RegioNews.
По его словам, российская сторона в Трехсторонней контактной группе отказывается согласовывать режим "тишины", и вместо этого осуществляет попытки легитимизировать так называемую власть временно оккупированных территорий.
Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз пытается легитимизировать т.н. "ЛНР/ДНР", следуя своей любимой тактике цейтнота", - рассказал Арестович.
Он добавил, что позиция украинской делегации остается неизменной: должны перестать гибнуть люди.
Это главное и первое условие, прописанное во всех договоренностях, начиная с 2014 года", - добавил Арестович.
Напомним, ранее Кравчук рассказал, почему не удалось договориться о "пасхальном" перемирии на Донбассе.