Шансы на достижение "пасхального перемирия" практически отсутствуют - Арестович

Российская сторона окончательно сделала невозможным диалог о прекращении обстрелов

Российская сторона окончательно сделала невозможным диалог о прекращении обстрелов

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Шансы на достижение договоренностей о так называемом "пасхальном перемирии" на Донбассе практически отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович, передает RegioNews.

По его словам, российская сторона в Трехсторонней контактной группе отказывается согласовывать режим "тишины", и вместо этого осуществляет попытки легитимизировать так называемую власть временно оккупированных территорий.

Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз пытается легитимизировать т.н. "ЛНР/ДНР", следуя своей любимой тактике цейтнота", - рассказал Арестович.

Он добавил, что позиция украинской делегации остается неизменной: должны перестать гибнуть люди.

Это главное и первое условие, прописанное во всех договоренностях, начиная с 2014 года", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, почему не удалось договориться о "пасхальном" перемирии на Донбассе.